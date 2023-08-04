В Мурманской области 172 семьи мобилизованных северян получают единое пособие

Заявление можно подать через Госуслуги, а также в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области получают единое пособие 172 семьи мобилизованных северян. Выплата назначена на 294 ребенка, сообщают в Мурманском отделении Соцфонда РФ.
Отмечается, что доходы супруга не учитываются при оценке нуждаемости, также на семьи участников СВО не распространяется правило о подтверждении объективных причин отсутствия дохода в расчетном периоде.
- Если у супруга до мобилизации не было официального заработка, а семья признана нуждающейся — пособие будет назначено, - отметили в Соцфонде.
Заявление можно подать через Госуслуги, а также в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ.
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