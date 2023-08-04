В Мурманской области заключенному добавили срок за призывы к экстремизму

Мужчине назначили 2,5 года лишения свободы, а всего ему предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области заключенный добавил себе срок отбывания наказания из-за того, что начал призывать к экстремизму. УФСБ региона возбудило два уголовных дела в отношении 21-летнего молодого человека по части 1 статьи 280 УК РФ.

- Осужденный побуждал других заключенных к насилию и дискриминации против группы лиц, выделенной по национальному признаку, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Мужчине вдобавок назначили 2,5 года лишения свободы, а всего ему предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет.

Напомним: в Мурманской области 84-летнего пенсионера будут судить за убийство сына.

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