Не за руку, а за клешню. Подводные догонялки краба и дайвера в Баренцевом море сняли на видео

Дайвинг в Мурманской области - очень зрелищное развлечение. Фото: скриншот видео / t.me/namurmansk

Дайвинг в Мурманской области - очень зрелищное развлечение. Несмотря на то, что Баренцево море - часть Северного Ледовитого океана, подводный мир его очень разнообразен и красив.

В сети появилось видео с красивыми кадрами дайвинга и необычным развлечением дайвера, который играл в догонялки с камчатским крабом. По дну он с ним прогулялся, держа за клешню.

- Чистейшая вода и яркое полярное солнце позволят любителям дайвинга открыть для себя изумительные картины подводного мира, заглянуть в тайны морских обитателей, по достоинству оценить красоту и разнообразие ландшафтов, многочисленных морских звезд и ежей, моллюсков, разноцветных губок и креветок. А можно просто погоняться за камчатским крабом, - пишет Telegram-канал «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове/ Туризм. Достопримечательности».

Напомним: с 1 июня в Мурманской области начался сезон любительского лова камчатского краба. Масштаб его больше, чем ранее - восемь участков вместо пяти.

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