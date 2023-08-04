Ушел из жизни профессор Мурманского арктического университета Александр Порцель

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким погибшего. Фото: Мурманский арктический университет / vk.com/mauniver

2 августа ушел из жизни доктор исторических наук, профессор Мурманского арктического университета, член-корреспондент Академии геополитических проблем Александр Константинович Порцель.

Свою жизнь северянин посвятил науке и преподаванию истории, в том числе работал Мурманском политехническом лицее, Мурманском государственном техническом университете. Научно-исследовательская деятельность Александра Константиновича была связана с изучением международных отношений на Севере России, истории Арктики и Шпицбергена.

- Александр Константинович был талантливым преподавателем, скрупулезным исследователем, ответственным коллегой, заботливым отцом и мужем, неравнодушным северянином, принимавшим активное участие в жизни города и региона, - отмечают его коллеги в МАУ.

Прощание с Александром Порцелем состоится 5 августа в 13.00 в храме Смоленской иконы Божьей матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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