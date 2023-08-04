В сети появились кадры предполагаемой атаки на корабль Северного флота

«Оленегорский горняк» входит в состав Северного флота, стал лучшим десантным кораблем Северного флота в 2007 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минобороны сообщили, что в ночь на 4 августа вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.

- В ходе отражения атаки их визуально обнаружили и уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, - сообщили в оборонном ведомстве.

Telegram-канал «На видео видно» опубликовал видео с предполагаемой атаки беспилотником большого десантного корабля «Оленегорский горняк».

- Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся! - написал на личной странице в «ВКонтакте» глава муниципального образования город Новороссийск Андрей Кравченко.

«Оленегорский горняк» входит в состав Северного флота, стал лучшим десантным кораблем Северного флота в 2007 году. Спущен на воду в 1976 году. В 2021 году корабль стал участником парада ко Дню Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

Напомним: в Мурманской области вручили медаль «За отвагу» участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу. Награду по Указу Президента РФ он получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий.

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