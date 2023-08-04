В Мурманской области 84-летнего пенсионера будут судить за убийство сына

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольском районе предстанет перед судом 84-летний пенсионер, которого обвиняют в убийстве сына. Как установили следователи, непоправимое произошло 28 апреля этого года, когда пожилой мужчина поссорился с родственником.

- Обвиняемый схватил нож и не меньше семи раз ударил им сына. От полученных травм тот скончался в больнице, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Северянин свою вину признал, дал показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним: житель Мурманска убил друга из-за закрытой в туалете кошки.

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