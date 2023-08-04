В центре Мурманска рухнул дорожный знак

В Мурманске вечером 3 августа на улице Капитана Егорова рухнул дорожный знак с обозначением пешеходного перехода. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске вечером 3 августа на улице Капитана Егорова рухнул дорожный знак с обозначением пешеходного перехода. До земли он так и не дотянулся, повиснув на проводах, а прохожие тут же начали делать фото с новой «достопримечательностью».

- Знак упал самостоятельно. На этом месте никакого происшествия с транспортом не было, - пояснила «КП»-Мурманск» врио инспектора по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Почему указатель все же решил принять горизонтальное положение - остается загадкой. По предварительной информации, его уже вернули на место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru