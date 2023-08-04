Жителей Мурманска поразила необыкновенная Луна в разгар белых ночей

Оранжевый блин освещал город, придавая летним сумеркам еще больше очарования. Фото: t.me/groupmurmansk

В небе над Мурманском в разгар белых ночей заметили необыкновенную, будто огненную Луну. Оранжевый блин освещал город, придавая летним сумеркам еще больше очарования.

- Какой все-таки удивительный в плане погоды и природы Мурманск! - отметили в соцсетях.

В комментариях северяне делятся своими фотографиями большой и яркой Луны, которую также наблюдали и в других уголках области.

Напомним: жители Мурманска могли увидеть редкое явление. В небе над городом появилась неустойчивость Кельвина-Гельмгольца.

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