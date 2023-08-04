В Мурманске отметили третий самый жаркий день в августе за историю наблюдений

На данный момент 3 августа стало самым жарким днем за лето 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 августа в Мурманске было не просто жарко, а очень жарко. Уже днем столбик термометра поднялся так высоко, что стало понятно - в городе обновился 34-летний суточный рекорд по теплу. Точные значения достижения стали известны вечером, когда завершился прогрев.

- Окончательное значение +29 (предыдущее +27,9 в 1989 году). Это третье значение по жаре в августе за всю историю метеонаблюдений в городе. Первое место за 1 августа 2018 года +30,2, второе - за 6 августа 1945 года +29.1. Лишь третий раз за все существование Мурманска температура достигла +29 в последнем месяце лета, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

На данный момент 3 августа стало самым жарким днем за лето 2023 года.

Жарче всего было в Ура-Губе (+29,7), Верхнетуломском (+29,2), Туманном (+28,8).

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