«Я за добро». В Мурманске мужчина кидал камни в окно, разбил машину и вырвал дверь домофона

Очевидцы отмечают, что написали на дебоширов заявление в полицию. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Ночь на 4 августа на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске не была тихой. У дома № 32/2 двое пьяных мужчин устроили целое представление.

С криком «Я за добро, за справедливость» один из них залез на чужую машину, припаркованную у подъезда, и стал прыгать на ее крыше и капоте, а потом ногой выбивать лобовое стекло.

Перед этим он кинул камень в одно из окон на первом этаже и, видимо, попытался зайти в эту квартиру, потому что буквально вырвал дверь домофона в подъезд.

На возмущенные замечания соседей, которые наблюдали за этим действом довольно долго, мужчина кричал, что так наказывает одного из жильцов дома. Но в его бессвязной речи нельзя было разобрать, чем именно он его разозлил.

Очевидцы отмечают, что написали на дебоширов заявление в полицию.

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