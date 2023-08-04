Продолжается реконструкция станций направления Волховстрой – Мурманск

На перегоне удлинили четыре пути до 71 вагона и один — до 100.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Карелии завершили первый этап реконструкции станции Беломорск, которая является крупнейшим железнодорожным узлом на пути к портам Северо-Западного бассейна.
- Реконструкция участка позволит развить направление Волховстрой – Мурманск и придаст мощный импульс всей национальной экономике, - отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Так, в рамках модернизации удлинили четыре пути до 71 вагона и один — до 100. Это увеличило перерабатывающие способности станции на 20%.
Станция является ключевым звеном направления Волховстрой – Мурманск, где провозную способность к 2025 году увеличат с 25 до 45 миллионов тонн, при этом будет обеспечена масса поезда до 7100 тонн.
Напомним: в школе № 49 Мурманска откроется инженерно-железнодорожный класс. Сейчас в помещении идет ремонт, также его обставят новой мебелью и закупят современные оборудование.
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