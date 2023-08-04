Бывший руководитель Мурманского рыбного порта не смог восстановиться в должности

Отмечалось, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале июня стало известно, что Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». До него с 31 октября 2022 года предприятием руководил Эдуард Малашенков. Смена руководства произошла после национализации рыбного порта в 2022 году.

Отмечалось, что нового генерального директора коллективу представили еще 25 мая.

- Однако надлежаще оформленных документов, подтверждающих полномочия Громова в качестве нового единоличного исполнительного органа в АО «ММРП» не представлено, трудовой договор с Эдуардом Малашенковым не расторгнут, - сообщили тогда в паблике Мурманского морского рыбного порта в «ВКонтакте».

Свое увольнение Малашенков решил оспорить в суде, тяжба состоялась 3 августа. Иск был подан против самого порта и Александра Громова.

- Первомайский районный суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований Малашенкова о признании незаконным приказа о его увольнении и восстановлении в прежней должности руководителя организации, - сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

Напомним: ранее на предприятии возникло недопонимание из-за камер холодильника №3. Их сдавали на невыгодных для порта условиях.

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