В Мурманске впервые пройдет селфи-прогулка

На выходных, 5 и 6 августа, жителей и гостей Мурманска ждет сразу несколько интересных мероприятий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных, 5 и 6 августа, жителей и гостей Мурманска ждет сразу несколько интересных мероприятий.

Так, в субботу в детском городке «Сказка» в 11.-- пройдет городской конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок». В зоне отдыха на пр. Кольском, 101 состоится познавательная игра «Джунгли прямо во дворе», а в 14.00 в сквер на улице Зои Космодемьянской запланирована игровая программа «Сказочная пора». В 17.00 в городском выставочном зале на ул. Челюскинцев, 27 откроется выставки графики Елены Исаевой «Акварельные истории».

- 6 августа в 14.00 в сквере на улице Ленинградской пройдет мероприятия проекта «Мелодии мурманского лета». И впервые в Мурманске пройдет селфи-прогулка в необычном формате. Участникам предстоит пройтись по родному городу и выполнить задания. Заявки принимает Дом молодежи, - рассказал глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: 12 августа в Мончегорске в седьмой раз пройдет фестиваль искусств «Табуретка». В этом году его его посвятят теме детства. Хедлайнерами фестиваля станут народный артист России Авангард Леонтьев, актер театра и кино Кирилл Плетнев, чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба.

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