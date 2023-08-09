В маршрутке Мурманска катался пассажир с револьвером

При северянине был револьвер без патронов, а вот документов на оружие не было. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии, ехавший домой с работы, задержал нарушителя прямо в маршрутке. В салоне к росгвардейцу обратился мужчина, который сообщил, что видел у другого пассажира предмет, похожий на огнестрельное оружие.

- Сотрудник незамедлительно передал эту информацию ответственному дежурному и, ведя наблюдение за гражданином, координировал действия экипажа группы задержания. В районе дома № 33 на проспекте Героев-североморцев маршрутку остановили, а молодого человека задержали, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

При северянине был револьвер без патронов, а вот документов на оружие не было. В отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним: утром 2 июня в одном из баров Мурманска произошла потасовка между посетителями. Один из мужчин в качестве аргумента решил использовать травматическое оружие и открыл стрельбу.

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