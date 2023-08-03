Губернатор Андрей Чибис провел встречу с главой минстроя РФ Иреком Файзуллиным

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава минстроя РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава минстроя РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу. Они отрабатывали реализацию поручений Владимира Путина, которые президент дал во время поездки в регион.

- Уже четыре года мы занимается приведением в порядок ЗАТО и других населенных пунктов, где живут военнослужащие. За это время построены, в том числе, школа в Североморске, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов, отремонтированы 529 квартир, 199 домов, - отметил Андрей Владимирович.

Напомним: Мурманской области для активного развития ЗАТО нужно 283 миллиарда рублей.

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