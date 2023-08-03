В Мурманской области 4 августа местами ожидаются грозы и сильный ветер

Перед выходными в Мурманской области сохранится жаркая погода, а местами ожидаются и грозы с сильным ветром. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Перед выходными в Мурманской области сохранится жаркая погода, а местами ожидаются и грозы с сильным ветром. Воздух прогреется до +28 градусов.

- 4 августа погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии. Температура воздуха ночью +13+18, днем +23+28, на юго-западе области +18+23, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в жару в Мурманской области действует ряд ограничений.

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