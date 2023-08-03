В Териберке ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море

В Мурманской области владельцам небольших судов снова нельзя выходить в море из Териберки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области владельцам небольших судов снова нельзя выходить в море из Териберки.

Как предупредили в МЧС региона, ограничение на выход маломерных судов действует с 00.00 до 24.00 4 августа.

Напомним: жителей Мурманской области предупредили о 30-градусной жаре, в Мурманске обновился 34-летний температурный рекорд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru