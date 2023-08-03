В Мурманске вынесли приговор работавшему на телефонных мошенников мужчине

В Мурманске вынесли приговор мужчине, который работал на телефонных мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске вынесли приговор мужчине, который работал на телефонных мошенников. В Заполярье он прибыл специально для того, чтобы собирать деньги с пожилых людей, которым врали, что средства нужны для разных целей: якобы спасения родственников, защиты своих счетов и т.д.

- Подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшим, признав исковые требования последних. При постановлении приговора суд учел такую позицию подсудимого и при наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, в том числе молодой возраст последнего, назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в объединенной службе судов Мурманской области.

Напомним: в Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая в качестве курьера работала на мошенников и обманула детей на полмиллиона рублей. Женщину обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ.

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