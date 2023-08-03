На фестиваль «Табуретка» в Мончегорске приедут Авангард Леонтьев и Тема Куба

12 августа в Мончегорске в седьмой раз пройдет фестиваль искусств «Табуретка». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

12 августа в Мончегорске в седьмой раз пройдет фестиваль искусств «Табуретка». В этом его его посвятят теме детства.

- Мы сделали большой акцент на цирке, в Мурманскую область уже приехала школа циркового искусства «Монгальфьери», в которой обучаются дети и взрослые, - рассказала автор фестиваля, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Как отмечают организаторы, в 2023 года «Табуретка» пройдет в обновленном формате. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут: народный артист России Авангард Леонтьев, актер театра и кино Кирилл Плетнев, чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба.

За годы существования фестиваль из литературного превратился в площадку для разных видов искусств от рукоделия от стендапа.

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