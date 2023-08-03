В Мурманске обновился 34-летний суточный рекорд тепла

Август-2023 пока радует северян, которые хотели теплые дни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Август-2023 пока радует северян, которые хотели теплые дни. Жара вернулась в регион, синоптики предупреждают, что 3 и 4 августа столбик термометра в отдельных регионах поднимется до +30.

В Мурманске 3 числа уже обновился суточный рекорд по теплу, точное его значение будет известно после 21.00, когда закончится прогрев воздуха.

- Также мы уже превзошли значение от 12 июля (+28,2), поэтому 3 августа теперь самый жаркий день 2023 года. Абсолютный рекорд августа был установлен в историческом 2018 году: 1 числа воздух прогрелся до +30,2. Это первый и пока единственный тридцатник за всю историю метеонаблюдений в августе, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Северянам напомнили, что в жару в Мурманской области действует ряд запретов.

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