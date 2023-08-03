На рекультивируемой свалке в Заозерске установили пожарные резервуары

Готовность объекта оценивают более чем в 50%. Фото: Правительство Мурманской области

В Заозерске в рамках национального проекта «Экология» продолжается рекультивация санкционированной свалки ТКО. На территории установили пожарные резервуары и емкость для фильтрата, также подрядчик завершил работы по устройству дренажной системы фильтрата, которая предназначена для сбора загрязненной жидкости из свалки в резервуар-накопитель.

- Проводятся земляные работы по обустройству площадок под очистные сооружения ливневого стока и емкость для фильтрата, основания пруда-накопителя. Продолжается отсыпка полигона и укрытие свалки многослойным защитным экраном. После завершения укрытия свалки начнутся работы по оборудованию системы пассивной дегазации – газоотводных устройств, представляющих собой более 20 скважин с перфорированными полиэтиленовыми трубами, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Готовность объекта оценивают более чем в 50%.

Процесс оздоровления участка, на который свозили отходы, длительный и состоит из нескольких этапов. Необходимо изолировать их таким образом, чтобы они не заражали почву, воду и воздух. Для восстановления почвы высаживают специально подобранные растения. Рекультивация может длиться от двух месяцев до пяти лет. Проект в Заозерске должны завершить в третьем квартале 2024 года, после последует биологический этап рекультивации – восстановление плодородия и растительного покрова рекультивируемых земель.

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