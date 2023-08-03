Войсковая часть 3798 Росгвардии в Мурманске отмечает 34 года со дня образования

3 августа войсковая часть 3798 войск национальной гвардии РФ отмечает 34 года со дня образования. Фото: Администрация города Мурманска

3 августа войсковая часть 3798 Росгвардии отмечает 34 года со дня образования.

- На это воинское подразделение возложены обязанности по охране стратегически важных объектов, расположенных на территории заполярной столицы. Во многом именно от профессионализма, выдержки, компетентности военнослужащих, среди которых немало женщин, зависит безопасность и спокойствие мурманчан. Выражаю благодарность всему личному составу части за нелегкий труд по обеспечению правопорядка, добросовестную службу и многолетнее продуктивное сотрудничество с муниципалитетом. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Благодарственные письма за его подписью вручили наиболее отличившимся сотрудникам части.

Ранее во время празднования дня Военно-морского флота главе Североморска Олегу Прасову в торжественной обстановке передали почетный знак «Город морской доблести». Флотскую столицу наградил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области вручили медаль «За отвагу» участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу. Награду по Указу Президента РФ он получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий.

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