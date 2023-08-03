С начала сезона 38 жителей Мурманской области покусали клещи

За этот год 38 жителей Мурманской области, в том числе четверо детей, подцепили клещей, отдыхая в других регионах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За этот год 38 жителей Мурманской области, в том числе четверо детей, подцепили клещей, отдыхая в других регионах. Все случаи были завозные.

- В медицинских организациях области пациентам оказана помощь, проведена профилактическая работа. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом не выявлено, зафиксировано три случая болезни Лайма, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Всего в России из-за уксусов клещей в медучреждения обратились 401,5 тысячи человек, что ниже среднемноголетних значений.

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