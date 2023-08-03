По вторникам будет выполняться дополнительный рейс из Москвы в аэропорт «Хибины»

С 8 августа из Москвы в аэропорт «Хибины» в Апатитах будет выполняться дополнительный рейс по вторникам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 8 августа из Москвы в аэропорт «Хибины» в Апатитах будет выполняться дополнительный рейс по вторникам.

- Таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет выполнять до пяти рейсов еженедельно. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, - сообщает «Аэрофлот».

Напомним: Мурманск и Казань связало прямое авиасообщение. Базовая авиакомпания казанского аэропорта запустила самолеты в столицу Заполярья с 26 июля.

В мае в аэропорту «Мурманск» встретили первый за 30 лет самолет из Минска.

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