В школе № 49 Мурманска откроют инженерно-железнодорожный класс

В школе № 49 Мурманска откроется инженерно-железнодорожный класс. Фото: Администрация города Мурманска

В школе № 49 Мурманска откроется инженерно-железнодорожный класс. Сейчас в помещении идет ремонт, также его обставят новой мебелью и закупят современные оборудование.

- Все это стало возможным благодаря участию ОАО «Российские железные дороги».Школа активно сотрудничает с компанией. В учреждении уже реализуется программа «Страна железных дорог», которая предусматривает целый комплекс мероприятий и комбинирует образовательную и профориентационную деятельность, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

В будущем школа № 49 может получит статус опорной железнодорожной с углубленным изучением математики, информатики, физики.

Напомним: в Мурманске продолжается подготовка школ к новому учебному году. Рабочие ремонтируют инженерные сети, кабинеты, обеденные и спортивные залы, также заменяют окна.

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