В Мурманске будут судить наркосбытчика за совершение 56 преступлений

В отношении участника незаконного бизнеса возбудили несколько уголовных дел, которые затем объединили в одно производство. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманске будут судить 36-летнего местного жителя, который занимался незаконным оборотом наркотиков и совершил 56 преступлений в этой сфере.

При обысках в квартире мурманчанина и в местах предполагаемых закладок полицейские нашли более 110 граммов запрещенных веществ, расфасованных в 102 свертка, банковские карты, мобильные телефоны. В отношении участника незаконного бизнеса возбудили несколько уголовных дел, которые затем объединили в одно производство.

- С целью заработка мужчина вступил в преступный сговор с неизвестным, занявшись незаконным распространением наркотиков. Согласно схеме, неустановленный участник приобретал партии веществ и прятал их в тайники для дальнейшей продажи. После этого информация об оборудованных тайниках и указания поступали на номер телефона обвиняемого. Тот помещал более мелкие партии наркотиков в тайники, делал фото, записывал географические координаты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северянина обвиняют в совершении 56 преступлений по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 и части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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