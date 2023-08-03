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НовостиОбщество3 августа 2023 9:11

В озере Окуневое в Мурманске нашли кишечную палочку

Пробы воды в 2020 году брали ученые КНЦ РАН
Ника СВЕТЛОВА
Ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер.

Ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер. Изучается уровень загрязнения дна водоемов, воды и т.д. Специалисты рассказали, что в 2020 году в одной из проб воды в озере Окуневое в Мурманске обнаружили кишечную палочку.

- Это нас удивило, потому что более ожидаемым было бы найти ее в Семеновском озере. На данный момент я не вижу угрозу для жизни и здоровья людей, потому что кишечную палочку мы нашли всего в одной пробе и в последствии ее не подтвердили, - рассказал в рамках круглого стола по устойчивому развитию акваторий малых водоемов Мурманской области от газеты «Аргументы и факты» на Мурмане» заведующий лабораторией геоэкологии и рационального природопользования Арктики ФИЦ КНЦ РАН Захар Слуковский.

Одна из версий попадания бактерии в озеро Окуневое - близость его к инфекционной больнице, но на данный момент официального подтверждения этому нет. Ученые отмечают, что вода в водоемах имеет свойство к самоочищению, поэтому на данный момент кишечной палочки в озере может уже не быть.

Северянам напоминают, что ни в одном озере Мурманской области нельзя купаться. Как отмечают ученые, городские водоемы «подвержены стрессу» в виде различных загрязнений.

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