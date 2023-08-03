В озере Окуневое в Мурманске нашли кишечную палочку

Ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер. Изучается уровень загрязнения дна водоемов, воды и т.д. Специалисты рассказали, что в 2020 году в одной из проб воды в озере Окуневое в Мурманске обнаружили кишечную палочку.

- Это нас удивило, потому что более ожидаемым было бы найти ее в Семеновском озере. На данный момент я не вижу угрозу для жизни и здоровья людей, потому что кишечную палочку мы нашли всего в одной пробе и в последствии ее не подтвердили, - рассказал в рамках круглого стола по устойчивому развитию акваторий малых водоемов Мурманской области от газеты «Аргументы и факты» на Мурмане» заведующий лабораторией геоэкологии и рационального природопользования Арктики ФИЦ КНЦ РАН Захар Слуковский.

Одна из версий попадания бактерии в озеро Окуневое - близость его к инфекционной больнице, но на данный момент официального подтверждения этому нет. Ученые отмечают, что вода в водоемах имеет свойство к самоочищению, поэтому на данный момент кишечной палочки в озере может уже не быть.

Северянам напоминают, что ни в одном озере Мурманской области нельзя купаться. Как отмечают ученые, городские водоемы «подвержены стрессу» в виде различных загрязнений.

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