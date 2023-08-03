Жительницам Мурманской области рассказали о пользе грудного вскармливания

Врач также напомнила об основных принципах питания кормящей матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 31 июля по 6 августа проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. Врачи отмечают, что это самая естественная, здоровая и ценная форма кормления младенцев. Состав материнского молока меняется вместе с возрастными потребностями ребенка и отличается в неонатальный и младенческий периоды.

О том, почему грудное вскармливание так полезно для ребенка, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Во-первых, у грудного молока уникальный состав. Оно содержит все необходимые ребенку питательные вещества - легко усваиваемые неаллергенные белки, здоровые жиры и углеводы, витамины, минералы, ферменты, которые положительно влияют на развитие младенца. Поэтому детям, находящимся на грудном вскармливании, не нужны никакие дополнительные смеси.

Во-вторых, материнское молоко, помимо утоления голода у ребенка, поддерживает его иммунную систему, так как содержит антитела и другие иммунологические компоненты. Они защищают малыша от различных микроорганизмов окружающей среды.

В-третьих, молоко матери прекрасно адаптировано к потребностям ребенка в питании, защищает его пищеварительную систему и легко усваивается. Грудное вскармливание развивает дыхательную систему и увеличивает подачу кислорода, а это очень важный фактор в развитии младенца.

Врач также напомнила об основных принципах питания кормящей матери.

- Питание мамы должно быть максимально простым и полезным: зерновые каши, супы, блюда из отварного мяса или рыбы, кисломолочные продукты, отварные овощи, неяркие фрукты, цельнозерновой хлеб, компот, некрепкий чай. Необходимо исключить из рациона жареную и консервированную пищу, шоколад, газированные напитки, алкоголь и кофе, – отметила специалист.

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