За последние 30 лет Мурманская область потеряла половину от численности населения

За последние 30 лет регион потерял половину своих жителей и лидирует среди находящихся в Арктической зоне субъектов по отрицательной демографической динамике. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По данным Мурманскстата, на 1 апреля 2023 года в регионе численность проживающих составила 658,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,6 тысячи человек (на 0,1%)

За последние 30 лет регион потерял половину своих жителей и лидирует среди находящихся в Арктической зоне субъектов по отрицательной демографической динамике.

— В 2023 году мы провели исследование, в котором проанализировали, что именно жители обсуждают в социальных сетях, когда речь идет о переезде, какие причины они называют главными. По сути, за 10 лет исследовательской практики причины отъезда не изменились. Так, например, климат в совокупности с социально-экономическими условиями жизни в регионе выступает сопутствующим фактором оттока. В восприятии северян жизнь в суровых климатических условиях должна поощряться и поддерживаться со стороны государства. Самыми обсуждаемыми темами являются недовольство низкими зарплатами, высокие тарифы услуг ЖКХ, высокие цены на продукты и отдых, низкая доступность объектов социальной инфраструктуры. Еще одна животрепещущая тема — это состояние сферы медицинского обслуживания, - сообщили РБК в сотрудники лаборатории социологических исследований Мурманского арктического университета, кандидаты социологических наук Екатерина Шарова и Елена Недосека.

Они отмечают, что реализация крупных проектов в регионе почти не влияет на рост численности населения, так как работать на них едут вахтовики.

При этом за последние годы число уезжающих из Кольского Заполярья особо не увеличилось, но растет показатель разницы между убывшими и прибывшими. Самый сильный отток населения был в 2013 году.

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке российских регионов по кредитоспособности населения.

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