В Мурманске пропала 15-летняя девушка в синих кроссовках

Подросток ушла из дома на улице Свердлова, 70 около 13.00 1 августа, ее местонахождение не известно. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 15-летнюю Полину Викторову. Подросток ушла из дома на улице Свердлова, 70 около 13.00 1 августа, ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черную толстовку, черную футболку, темные спортивные брюки и синие кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей девушке, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам ПСО МурманСпас 8 911 311 70 20.

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