«Сначала подумал, что просто зовет к себе». Мурманчанин спас из реки тонувшего молодого человека

23-летний уроженец Мурманска Артур Жуйков, который сейчас живет в Москве, спас человека во Владимирской области. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

23-летний уроженец Мурманска Артур Жуйков, который сейчас живет в Москве, спас человека во Владимирской области.

31 августа он отдыхал на реке Нерль, когда услышал крик.

- Когда приехал купаться, здесь уже было много отдыхающих. Я был в воде около берега, и вдруг увидел, что человек в реке как-то странно себя ведет. Сначала я подумал, что этот парень зовет к себе девушек, которые отдыхали вместе с ним, чтобы они плыли к нему. Но когда я услышал крики: «Спасите, тону», я понял, что это может быть не шутка, и бросился в воду. Тогда мысль в голове промелькнула: «Либо сейчас, либо никогда», - рассказал Артур порталу «Proгород».

Спасение было трудным: в мутной воде увидеть тонувшего было сложно, а еще его относило течением. Когда северянину уже удалось схватить его, молодой человек был почти без сознания. С трудом Артур, уже выбившийся из сил, вытащил его на берег.

Напомним: житель Гаджиево Богдан Миронюк спас женщину, вовремя оказав ей экстренную помощь. Молодого человека поблагодарила дочь северянки.

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