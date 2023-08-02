Мэрия про потоп в Мурманске: Просим отнестись с пониманием

Лужу в центре Мурманска с трудом преодолевали даже машины. Фото: скрншот видео/Мария Пашенкова

1 августа Мурманск буквально утонул во время сильнейшего ливня. Такого количество осадков за сутки в городе не было уже много лет. По дорогам побежали настоящие реки, а у здания правительства Мурманской области и городской администрации образовалось настоящее озеро.

В мэрии прокомментировали потоп.

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, Мурманске зафиксировано рекордное в этом веке количество осадков. До этого такой же погодный катаклизм зафиксирован в 1977 году, - написали представители администрации города в Telegram-канале «Заполярный ворчун». - Устранить скопление воды на проезжей части возможно путем устройства дополнительных дождеприемных колодцев с подключением к сетям ливневой канализации. Данные работы носят капитальный характер, требуют разработки проектной документации и соответствующего финансирования.

Напомним: в Мурманске произошла жуткая коммунальная авария в доме на улице Лобова, 55. Квартиры жильцов первого этажа затопило содержимым туалета.

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