День физкультурника в Мурманской области отметят 64 мероприятиями

Праздник пройдет 12 августа во всех муниципалитетах, всего гостей ждет 64 мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области подготовили насыщенную программу ко Дню физкультурника и 100-летию Минспорта России. Праздник пройдет 12 августа во всех муниципалитетах, всего гостей ждет 64 мероприятия.

- Программа включает турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Так, в Мурманске в Долине Уюта пройдут соревнования по дворовому футболу, региональный этап всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», парад участников, веселые старты для школьников, соревнования на беговелах, конкурсы спортивных рекордов.

С программой мероприятий для каждого города можно ознакомиться в Telegram-канале правительства региона.

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