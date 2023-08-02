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НовостиСпорт2 августа 2023 13:54

День физкультурника в Мурманской области отметят 64 мероприятиями

Насыщенная программа запланирована во всех муниципалитетах
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Праздник пройдет 12 августа во всех муниципалитетах, всего гостей ждет 64 мероприятия.

Праздник пройдет 12 августа во всех муниципалитетах, всего гостей ждет 64 мероприятия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области подготовили насыщенную программу ко Дню физкультурника и 100-летию Минспорта России. Праздник пройдет 12 августа во всех муниципалитетах, всего гостей ждет 64 мероприятия.

- Программа включает турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Так, в Мурманске в Долине Уюта пройдут соревнования по дворовому футболу, региональный этап всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», парад участников, веселые старты для школьников, соревнования на беговелах, конкурсы спортивных рекордов.

С программой мероприятий для каждого города можно ознакомиться в Telegram-канале правительства региона.

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