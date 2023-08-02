На праздновании Дня горняка в Кировске выступит Григорий Лепс

26 августа в Кировске состоится празднование Дня горняка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
26 августа в Кировске состоится празднование Дня горняка. Точная программа будет известна ближе к дате, но уже есть информация о хедлайнере.
- Гостей со сцены поздравит советский и российский эстрадный певец Григорий Лепс, - сообщает «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ».
Ранее северянам сообщили, что фестиваль искусств «Табуретка», который пройдет в Мончегорске, посетят известные артисты и спортсмены. Тематические мероприятия для жителей и гостей города пройдут с 3 по 12 августа.
Напомним: 19 и 20 августа в Мурманской области снова наступит Средневековье - в эти дни в Мончегорске уже в пятый раз пройдет фестиваль Imandra Viking Fest.
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