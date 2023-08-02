Количество фальшивых купюр в Мурманской области сократилось на 20% за год

Северянам советуют воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», чтобы узнать о признаках подделки купюры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За первые шесть месяцев 2023 года в Мурманской области изъяли из оборота 13 фальшивых купюр что на 20% меньше, чем за такой же период годом ранее. Чаще всего северяне рискуют взять в руки поддельные тысяч и пять тысяч рублей.

А вот доллары и евро после введения антироссийских санкций стали подделывать реже, и за полгода их в Заполярье не выявили.

- «Несмотря на то, что жители региона все чаще расплачиваются за товары и услуги банковскими картами и смартфонами, наличность из обихода такие расчеты не вытеснил, - сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Северянам советуют воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», чтобы узнать о признаках подделки купюры.

Напомним: мурманчанин решил набрать продуктов в магазине и расплатиться за них пятитысячной купюрой «банка приколов». Сотрудники торговой точки тут же распознали подделку и обратились в полицию.

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