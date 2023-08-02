В Мурманске ищут родных 80-летней бабушки

Женщина говорит, что идет с Петербурга. Фото: t.me/murmansk_chp
В Мурманске ищут родственников 80-летней бабушки. Женщину забрала с проспекта Героев-североморцев, 26 скорая помощь, ее увезли в больницу.
- Говорит, что идет с Петербурга. Живет на чердаке, - пишут в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Напомним: завершены поиски пропавшей под Кировском туристической группы с детьми.
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