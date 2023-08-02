В Мурманске ищут родных 80-летней бабушки

Женщина говорит, что идет с Петербурга. Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске ищут родственников 80-летней бабушки. Женщину забрала с проспекта Героев-североморцев, 26 скорая помощь, ее увезли в больницу.

- Говорит, что идет с Петербурга. Живет на чердаке, - пишут в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: завершены поиски пропавшей под Кировском туристической группы с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru