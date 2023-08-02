Жители Мурманской области стали чаще болеть ОРВИ

Среди всех заболевших подтвержденные случаи гриппа отсутствуют. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Мурманской области стали чаще подхватывать ОРВИ. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости среди малышей до двух лет и превышение эпидпорога среди взрослого населения.

- В структуре заболевших доля взрослых составляет 58,8%. Малыши от 0 до двух лет в структуре заболевших детей занимают первое место с удельным весом 44,8%, - уточнили в ведомстве.

Среди всех заболевших подтвержденные случаи гриппа отсутствуют. В основном циркулирует риновирус.

Напомним: в Мурманской области все еще гуляет птичий грипп. Болезнь выявили у чаек, но дальше этих пернатых инфекция, к счастью, не распространилась.

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