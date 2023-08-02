В Мурманской области двое рыбаков попали под уголовное дело из-за лосося

В Мурманской области задержали двух браконьеров, которые незаконно ловили лосося на реках Кольского полуострова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области задержали двух браконьеров, которые незаконно ловили лосося на реках Кольского полуострова.

Так, 66-летний житель Ленинградской области поймал в Варзуге, где нерестится лосось, три семги. Соответствующего разрешения на вылов он не имел.

- По словам мужчины, об уголовной ответственности за незаконную рыбалку он знал, однако надеялся избежать наказания. Семгу он выловил для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ, составил 82 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Также незаконной рыбалкой занимался 54-летний оленегорец, который на реке Воронья поймал на удочку 18 штук горбуши на сумму 35,5 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

Напомним: связавшийся с браконьерами житель Санкт-Петербурга услышал приговор. Мужчину обвиняли в незаконной покупке деликатеса.

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