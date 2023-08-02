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НовостиОбщество2 августа 2023 11:03

Завершены поиски пропавшей под Кировском туристической группы с детьми

Спасатели завершили поиски пропавших под Кировском туристов с детьми
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Утром 2 августа спасателям поступила информация, что под Кировском пропала зарегистрированная туристическая группа из шести человек.

Утром 2 августа спасателям поступила информация, что под Кировском пропала зарегистрированная туристическая группа из шести человек.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 2 августа спасателям поступила информация, что под Кировском пропала зарегистрированная туристическая группа из шести человек. В их числе были четыре ребенка. На их поиски сразу отправилась группировка в составе 10 сотрудников МЧС.

- В 13.20 спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России обнаружили туристов недалеко от контрольно-спасательного пункта Куэльпорр. Группа продолжает маршрут, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: глава МЧС по Мурманской области рассказал, когда к поиску пропавших в лесу привлекают вертолеты.

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