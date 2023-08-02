В Мурманске на детскую площадку выкинули террариум с черепашками

Двух рептилий нашли на детской площадке на улице Маклакова. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске неизвестные выбросили террариум с красноухими черепашками. Двух рептилий нашли на детской площадке на улице Маклакова, пишет Telegram-канал Мурманск (18+).

Теперь животным ищут новых, но уже ответственных хозяев.

Прошлым летом в Междуречье при сортировке мусора нашли красноухую черепаху.

Напомним: Норвегии выставили счет на 418 млн рублей за уничтоженный ягель из Мурманской области. В заповеднике «Пасвик» пировали олени-иностранцы.

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