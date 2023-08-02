В Мурманске открылся третий фестиваль уличного искусства «РОСТ»

Ранее фестиваль проходил в микрорайоне Роста, где появился 31 новый мурал. Фото: Правительство Мурманской области

В мурманском культурном хабе «Контейнер-холл» дали старт третьему фестивалю уличного искусства «РОСТ», темой которого стала преемственность и забота об истории.

В этом году трудиться над новыми муралами, которые украсят город, будут 12 команд художников из восьми регионов России. В том числе изображения появятся на самом длинном доме Мурманска.

- Всего авторы создадут 12 новых монументальных росписей, а также обновят советские панно: их очистят от следов вандализма и несогласованных граффити, - сообщили в минграде региона.

Ранее фестиваль проходил в микрорайоне Роста, где появился 31 новый мурал.

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