Подростку из Апатитов грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Молодые люди свою вину признали полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах будут судить двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, за сбыт наркотиков. 16-летнего подростка и 21-летнего парня обвиняют по части 3 статьи 228.1 и части 1 статьи 228 УК РФ.

Так, в Интернете от неустановленного лица они узнали о местонахождении двух тайников, из которых забрали и хранили при себе для последующей продажи гашиш массой 3,2 грамма.

- Затем 16-летний апатитчанин расфасовал партию вещества, изготовил четыре разовые дозы и сделал «закладки» в подъездах домов. Обвиняемых задержали сотрудники полиции и забрали наркотики из незаконного оборота, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Молодые люди свою вину признали полностью. Уголовное дело, по которому наркосбытчикам грозит до 15 лет лишения свободы, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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