Затопило содержимым туалета. В Мурманске жильцы дома столкнулись со зловонной катастрофой

Квартиры жильцов первого этажа затопило содержимым туалета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске произошла жуткая коммунальная авария в доме на улице Лобова, 55. Квартиры жильцов первого этажа затопило содержимым туалета.

- Субботний вечер стал для жильцов испытанием на прочность. Впрочем, как и несколько последующих дней. В единой дежурно-диспетчерской службе заявку сразу приняли, а вот в управляющей компании пачкать руки не торопятся, - сообщили в отделении Народного фронта Мурманской области.

О случившемся сообщили в мингосжилстройнадзор региона и на горячую линию ЖКХ. Отмечается, что в одной из затопленных квартир живет семья с маленькими детьми, в другой - инвалид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru