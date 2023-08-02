В Мурманской области пропала туристическая группа из шести человек

В Мурманской области идет поисково-спасательная операция: под Кировском пропала туристическая группа из шести человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области идет поисково-спасательная операция: под Кировском пропала туристическая группа из шести человек. Среди них - четверо детей.

До похода туристы зарегистрировались в МЧС, утром 2 августа стало известно, что они перестали выходить на связь.

- Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России (10 человек личного состава, 2 единицы техники), - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: 24 июля в Мурманской области не вышла на связь туристическая группа школьников из Москвы, которые отправились в поход по Кольскому полуострову.

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