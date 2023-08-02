В Мурманске ликвидируют центр экологических инициатив «Чистая Арктика»

В Мурманске после пяти лет работы закрывается центр экологических инициатив «Чистая Арктика». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске после пяти лет работы закрывается центр экологических инициатив «Чистая Арктика». Причина - нехватка финансирования.

- В Мурманской области мы работали с 2018 года и вместе с вами добились многих экологический высот и побед! Спасибо, что вместе с нами вы экопросвещались и учились беречь нашу удивительную и прекрасную северную природу! Мы прощаемся с вами как «Чистая Арктика», но обязательно скоро вернемся с новыми экологическими проектами и акциями! - рассказала руководитель центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова.

Напомним: на острове Кильдин прошла масштабная уборка при участии волонтеров, представителей Русского географического общества и экологического взвода Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. На территории, на которой в советские годы кипела жизнь, собрали почти шесть тонн мусора, главным образом - пластик и резину.

Часть отходов оставили люди, некоторые - вынесло к берегу морем.

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