Жители Мурманска могли увидеть редкое явление

1 августа те северяне, кто оказался в нужное время в нужном месте смогли наблюдать редкое явление. Фото: Владимир Онацкий

1 августа те северяне, кто оказался в нужное время в нужном месте смогли наблюдать редкое явление. В небе над Мурманском образовалась неустойчивость Кельвина-Гельмгольца.

- Подобные завихрения в облаках обычно возникают, когда две среды имеют достаточную разность скоростей. Чаще такое происходит при наличии инверсии, когда над холодным приземным воздухом быстро проносится более теплый, - объясняет явление паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: в январе жители Мурманской области могли несколько раз наблюдать другое редкое явление - перламутровые облака.

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