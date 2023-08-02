Ремонт улицы Коммуны в Мурманске выполнен на 20%

Готовность объекта составляет почти 20%. Из 19 объектов, которые в городе ремонтируют по нацпроекту, 7 уже готовы. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается летняя дорожная кампания, которая должна завершится к осени. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Коммуны.

- Подрядчик смог приступить к ремонту после того, как ресурсоснабжающая организация выполнила здесь все работы. Протяженность ремонтируемого участка небольшая – 216 метров. Произведено фрезерование покрытия проезжей части и тротуаров, ведется монтаж бортовых камней, восстановление колодцев, устройство выравнивающего слоя асфальта. Также предусмотрено озеленение, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Готовность объекта составляет почти 20%. Из 19 объектов, которые в городе ремонтируют по нацпроекту, 7 уже готовы.

Напомним: в Мурманской области отремонтировали участок дороги от Заозерска до губы Большая Лопаткина. Об обновлении трассы в начале июля на встрече с губернатором Андреем Чибисом просили жители Заозерска.

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