Житель Санкт-Петербурга незаконно купил в Мурманске почти тонну краба

Связавшийся с браконьерами житель Санкт-Петербурга услышал приговор. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Связавшийся с браконьерами житель Санкт-Петербурга услышал приговор. Мужчину обвиняли в незаконной покупке деликатеса.

- Мужчина приобрел в Мурманске сыро-мороженные конечности около 750 особей краба, общей массой около 800 килограммов, которые он транспортировал без разрешительной документации на грузовике в 26 мешках, - сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Ущерб государству оценили в 10 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск военной прокуратуры Северного флота о взыскании этой суммы.

- Кроме того, за данные действия правонарушитель привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере 609,3 тысячи рублей, - уточнили в ведомстве.

Напомним: трое жителей Кольского района пытались обжаловать приговор, который им вынесли за незаконную ловлю камчатского краба. В апреле 2022 года в районе полуострова Рыбачий браконьеры поймали 331 особь краба, ущерб водным биоресурсам составил 4,7 миллиона рублей.

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