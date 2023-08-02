Губернатор Мурманской области проведет «Прямую линию» 6 августа

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал очередную «Прямую линию». Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал очередную «Прямую линию». Она состоится 6 августа в 13.00 : эфире ГТРК «Мурман».

- Также будет доступна в «ВКонтакте» и на моей странице в Телеграм.

Оставляйте вопросы под этим постом , буду отвечать на них в прямом эфире, - сообщил глава региона.

Предыдущая «Прямая линия» с участием Андрея Чибиса состоялась в конце марта, когда исполнилось четыре года с момента назначения его губернатором.

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