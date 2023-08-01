В Севастополе простились с погибшим на СВО уроженцем Североморска

Константин Тимофеевич погиб на Ореховском направлении Запорожской области, выполняя боевые задачи спецоперации. Фото: Правительство Севастополя

На полях спецопераци погиб уроженец Мурманской области Константин Маслов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Константин Тимофеевич родился в Североморске. Его дед служил на Северном флоте, был примером для него с детства, - написал в сети глава Севастополя.

Срочную службу северянин проходил в Чеченской республике, а с 2014 года отправился добровольцем защищать Донбасс. С 2021 года постоянно жил с семьей в Севастополе, вел большую работу по организации поставок гуманитарных грузов на Донбасс, а после начала СВО начал обучать личный состав на полигонах и в районах сосредоточения войск.

Константин погиб на Ореховском направлении Запорожской области, выполняя боевые задачи спецоперации.

Ранее участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу вручили медаль «За отвагу».

Напомним: в Туапсе открыли мемориальную композицию «Смерч журавлей», которую посвятили всем погибшим во время спецоперации. Автором памятника выступил местный кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, отливать журавлей помогли два жителя Кандалакши - Евгений Артемьев и Владимир Васильев.

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